Yaşlı Adamın Parasını Çalanlar Yakalandı

Afyonkarahisar'da yaşlı bir adamın elindeki paraları alıp kaçmaya çalışan biri kadın iki kişi yakalandı.

İddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki Fuar Hastanesi civarında Sinanpaşa ilçesinden Afyonkarahisar'a gelen 76 yaşındaki adı açıklanmayan yaşlı bir adam, arsa satışından elde ettiği parayı bankaya yatırmaya giderken, yanına yaklaşan bir kadın yaşlı adamdan para yardımında bulunmasını istedi.

Yaşlı adam cebinden çıkardığı paradan kadına para vermeye çalıştığı sırada kadın içinde 25 bin lira olan poşeti alarak kaçtı.

Daha sonra kadının bir otomobile bindiğini gören yaşlı adam, polisi arayarak durumu anlattı ve aracın plakasını verdi.

Polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemlerine (PTS) belirtilen plakayı girerek aracı takibe aldı. Bir süre sonra uyarı veren PTS'den aracın uşak istikametine çıkış yaptığı tespit edildi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyon-Uşak kara yolunda Balmahmut köyü yakınlarında aracı beklemeye başladı.

Aracı görerek yolu kapatan polis memurları Recep Aslan ve Tuncer Yılmaz, içinde Z.B. ve V.B'nin olduğu 26 GH 606 plakalı aracı durdurdu.

Araçta bulunan Z.B'nin camdan bir poşet attığını gören polisler aracı ve zanlıları kontrol altına alarak asayiş ekiplerini istedi.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, zanlıları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Araçtan atılan poşette ise adamdan gasp edilen 25 liranın olduğu belirlendi.

Zanlılar, mağdur tarafından da teşhis edilirken soruşturma başlatıldı. Paralar yaşlı adama teslim edildi.