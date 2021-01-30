Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
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Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

30.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:35

Kütahya'da 50 koyununu 37.500 liraya satmak için anlaşan Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Bin 200 lira kapora alan yaşlı adamı dağ başına terk ederek verdikleri senedi de geri kalan şüpheliler, daha sonra kalan para yerine sadece 800 TL gönderdi. Yaşlı adamın 50 koyunu 2 bin TL'ye satılmış oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlılar köyünde yaşlı karısıyla birlikte ikamet eden Abdullah Zengin, yaşlandığı için bakmakta zorlandığı 50 koyununu satıp borçlarından kurtulmak isterken kendisine kurulan tuzağa düştü.

1.250 TL KAPORA VERDİLER

Manisa'dan ticaret yapmak için Kütahya'ya geldiğini belirten 3 kişi, Abdullah Zengin'e ulaştı. Maddi zorluklar nedeniyle koyunlarını satmak isteyen Abdullah Zengin'le anlaşan 3 şüpheli, önce bin 250 TL para verip geri kalan parayı da 4 gün içerisinde ödeme dolayısıyla senet kesti.

Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

YAŞLI ADAMI, 50 KOYUNU VE SENEDİ ALIP DAĞ BAŞINDA BIRAKTILAR

Ertesi gün 50 koyun ile birlikte Abdullah Zengin'i de alarak Manisa'ya giden şüpheliler, Abdullah Zengin'i bir dağ başında bırakıp verdikleri senedi de alarak kaçtılar. Hayatını kurtardığına sevinen Abdullah Zengin, bir şehirler arası otobüse atlayarak köyüne döndü.

Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

KALAN PARA YERİNE SADECE 800 TL GÖNDERDİLER

Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra Abdullah Zengin'i telefonla arayan şüpheliler, "Paranı Gediz Postanesi'ne gönderdik" dediler. Bir mutlulukla postaneye giden Zengin, yaşadığı şokların üzerine adeta bir şok daha yaşadı. Şüpheli şahıslar, 50 koyunun karşılığında geriye kalan 35 bin 500 TL yerine sadece 800 TL gönderdiler.

"50 KOYUNA 2 BİN TL ALABİLDİM"

Başından geçenleri anlatan Abdullah Zengin, 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL aldığını belirtti. Zengin, "Dolandırıcılara 50 koyun verdim. Ertesi gün yükledik koyunları, Manisa'da bir köye gittik. Orada beni körpe bir yerde indirdiler. Koyunların da zaten 20 tanesini kesmişler. Koyunların karşılığında bana bir senet verdiler, senede karşılık bir hafta sonra 800 TL gönderdiler. Uğraştım ama paramı almamın imkanını bulamadım. 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL para aldım" dedi.

Torunlarının aldığı 6 koyunla uğraşan Abdullah ve Ayşe Zengin çifti, kendilerini dolandıranları bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.

Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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