85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
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85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı

85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de yaşayan 85 yaşındaki adamı, evinde ellerini bantladıktan sonra karnından silahla vurarak öldüren 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşlı adam ise yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Kocaeli'de 16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana gelen olayda, evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karnından silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPĞRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından yaşlı adam Kartepe ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal'ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B. (53) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

Emniyette verdikleri ifadelerinde, ellerini bantla bağlayarak öldürdükleri Halil İbrahim Topal'ın evinde buldukları az miktarda parayı alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenilen şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden N.S., Ö.M., İ.A., B.Y. ve M.B. tutuklanırken, A.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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