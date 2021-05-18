Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden - Haberler | 3. Sayfa

- Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu.

- Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü Maden altı mevkiinde meydana geldi. Köylüler yoldan sapan bir traktör olduğunu fark etti. Traktörün yanına gittiklerinde 5 çocuk babası Halil Eryiğit'in traktör kabininde hareketsiz durumda olduğunu fark ettiler. Durumu jandarma ve 112 ekipleri bildirdiler. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Eryiğit'in öldüğü anlaşıldı. Olay yeri ekipleri incelemesinin ardından cenaze Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Selahattin Eryiğit ise amcasının oğlu Halil Eryiğit'in daha önce iki kez anjiyo olduğunu kaydetti. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Adem Büyük Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 18:01:07. #1.13#

title