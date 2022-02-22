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Yaşlı adam dağlık alandaki arazisinde ölü bulundu

AA, Sabahattin Sallama - Güncel
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Yaşlı adam dağlık alandaki arazisinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 92 yaşındaki kişi, dağlık alandaki arazisinde ölü bulundu.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 92 yaşındaki kişi, dağlık alandaki arazisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler Köyünde, Faruk Yetkin'in dağlık alandaki arazisinde yangın çıktığını gören köylüler, müdahale etmek için bölgeye gitti.

Köylüler, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Üçpınar mevkisindeki arazide, Yetkin'in cansız bedenini buldu.

Yaşlı adamın, arazideki yabani otları yaktığı sırada dumandan etkilenip ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Yetkin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Güncel, Haberler

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