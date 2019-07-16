Yaşlandırma programı nedir? Faceapp yaşlandırma programı 2019

Yaşlandırma programı, telefonunuza indireceğiniz Faceapp adlı uygulama ile yapabileceğiniz bir efekttir. Bu uygulama sadece yaşlandırma programı yapmıyor. Fotoğrafınıza filtreler ekleyebiliyor, cinsiyet değişikliği yapabiliyor, saç-sakal değişikliği uygulayabiliyorsunuz. İşte Faceapp yaşlandırma programı 2019 hakkında detaylar...

YAŞLANDIRMA PROGRAMI NEDİR?

Yaşlandırma programı, Faceapp adlı uygulama içinde yer alan bir efektir. Bu uygulamayı cep telefonunuza Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Fotoğraflarınıza erişim izni vermeniz gerekmektedir. Uygulamanın bazı kısımları ücretsiz. programı indirmek için Google Play Store ve AppStore arama kısmına Faceapp yazmanız yeterli olacaktır.

FACEAPP UYGULAMASI İLE YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER

Düzenleyin

• Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri

• Saç rengini ve stilini değiştirin

• Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın

• Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun

• Güzel gülümsemeler ekleyin

• Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin

• Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın

Eğlenin

• Cinsiyet değiştirme

• Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin

• Yaşınızı değiştirin

• İlginç dövmeler ekleyin

• Yapay Zekanın sizin için en uygun stili bulmasına izin verin

• Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın