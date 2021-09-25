Yasin Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Serveti ne kadardır? - Haberler
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Yasin Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Serveti ne kadardır?

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Yasin Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Serveti ne kadardır?

Bir dönem özel uçakları ve magazin haberleri ile gündeme gelen Yasin Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Asıl adı Nicola Hadzic olan 2002 senesinde Türkiye'ye gelerek Türk pasaportuna sahip olmuştur. Peki, Yasin Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Serveti ne kadardır? Yasin Hacıoğlu kaç yaşında, mesleği nedir? Yasin Hacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Sanata düşkünlüğü ile bilinen Hacıoğlu Cengizyatağan'dan 2 adet sonsuzluk tablosu da almıştır. Hayatı merak edilen Yasin Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Serveti ne kadardır? Yasin Hacıoğlu kaç yaşında, mesleği nedir? Yasin Hacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Yasin Hacıoğlu'nun Asıl ismi Nicola Hadzic'dir. 2002 senesinde Türkiye'ye gelerek Türk pasaportuna sahip olduktan sonra ismi Yasin Hacıoğlu olmuştur. Hacıoğlu 13.07.1988 yılında Belgrad'da doğmuştur. Lise öğreniminin son 2 senesini Robert Collage'de tamamladıktan sonra, Cambridge Universitesinde Ekonomi bölümünden mezun olup, Westminster Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır.

2020 senesinin Mayıs ayında Bellini'nin özel koleksiyonu olan "Blood Rain" isimli tabloyu 340.000 Euro bedel ile Christie's müzayede evinden alıp koleksiyonuna eklemiştir.

Sanata düşkünlüğü ile bilinen Hacıoğlu Cengizyatağan'dan 2 adet sonsuzluk tablosu da almıştır. Ayrıca ailesi adına Şırnak Uludere'de ilk ve ortaokul yaptırmıştır ve birçok sosyal sorumluluk projesine önderlik etmiştir

2011 yılında üst yönetim kuruluna kabul görmüştür.

Yasin Hacıoğlu yurt içi ve yurtdışında birçok değerli ödüle laik görülmüştür.

2014 İthalatın Yıldızı

2014 Diamond of greyder

2015 Entrepreneur Creates Innovation

2017 Africa Miners Union AMU

2019 World Economic Forum Africa

Mevcut olarak CNN ve Bloomberg ekonomi programlarında yaptığı isabetli yorumlar ile dikkat çekmektedir.

2014 senesinde, Top model Erin hearthon ile Londra'da 6 aylık bir beraberlik yaşadıktan sonra üniversite hayatının bitmesinden dolayı Türkiye'ye dönen Yasin Hacıoğlu, bir dönem özel uçakları ve magazin haberler i ile gündeme gelmişti. Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Hacıoğlu Madenciliğin veliahtı Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Hacıoğlu ailesi bu kez de Yeniköy boğazda aldığı yalıyla adından söz ettirmişti. Bahrija-Joseph Hadzic çiftinin 33 yaşındaki oğulları Yasin, Yeniköy'de restorasyonu tamamlanan Hacıoğlı Yalısı 1953 e yerleşti.

1953 tarihinin Annesi Bahrija Hadzic'in doğum tarihi olduğu öğrenildi. Göz kamaştıran bir saraya dönüştürüldü. Yalının fiyatının şu an 220 milyon TL olduğu konuşulmaktaydı.

Mevcut Konumu?

Faal olarak Hacıoğlu Madencilik SAN. TIC. LTD. STI'de İcra kurulu başkanlığı yapmaktadır.

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Haber: Yasin Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Serveti ne kadardır? - Haberler
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