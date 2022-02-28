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Yasemin Sakallıoğlu Müjdeyi Verdi

Snob Magazin - Magazin
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Yasemin Sakallıoğlu Müjdeyi Verdi

Komedyen ve film yazarı Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam eşi Burak Yırtar ile birlikte Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sakallıoğlu, "Kitap çıkartıyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Mekan çıkışı konuşan Yasemin Sakallıoğlu, "Gösterilerim çok iyi gidiyor, seyirci ile doyasıya gülüyoruz." dedi.

Sakallıoğlu, muhabirlerin "Yeni kitabınız okuyucularla buluşacak. Bilgi verir misiniz?" sorusuna, "Evet, çok heyecanlıyım. 'Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim' adlı kitabım okuyucularla buluşacak. Kitabımın kapağını çok değerli hayranlarım seçti." cevabını verdi.

Yasemin Sakallıoğlu ilerleyen dönemde sinema filminde rol alabileceğini söyledi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988'de İstanbul'da doğdu. Bebekken Rize'ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul'a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. İlk videomla tanınınca kendimi eksik hissedip konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

BURAK YIRTAR HAKKINDA

Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, "Vay Başıma Gelenler", "Babam ve Ailesi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Acı Aşk", "Umutsuz Ev Kadınları", "Sihirli Annem", "Sevdaluk", "Lale Devri" gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, "Vay Başıma Gelenler", "Şen Yuva", "Bir Bulut Olsam", "Kuzey Rüzgarı" gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

Yasemin Sakallıoğlu Müjdeyi Verdi

Snob Magazin - Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasemin Sakallıoğlu, İstanbul, Sinema, Magazin, Haberler

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