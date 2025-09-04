Yasemin Özilhan boşandı mı?

Bir dönemin sevilen dizisi Doktorlar'da "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğa devam etseydi bugün en popüler isimler arasında yer alabilecek yetenekli bir isimdi. Ancak 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuş ve sahnelerden çekilmişti.

YASEMİN ÖZİLHAN BOŞANDI MI?

Evliliğinin ardından oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, 2012 yılında ilk kızına Emine, 2013'te ise Doktorlar dizisine atıf yaparak ikinci kızına Ela adını verdi.

Kameralardan uzak dursa da ününü koruyan Yasemin Özilhan, sosyal medyada adım adım bir fenomen haline geldi. Modaya yön veren paylaşımlarıyla stil ikonu olarak anıldı. Çift, özel yaşamlarını ise her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Yakın çevreleri tarafından huzurlu ve keyifli bir aile tablosu çizdikleri düşünülen Özilhan çifti hakkında, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarına dair söylentiler ortaya çıktı ve magazin gündemi bir anda hareketlendi.

Yağmur Çevik'in özel haberine göre Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, 14 yıllık birlikteliklerini tek celsede sonlandırdı.