Yasemin Çelik'in Sözlüsü Alper Baycın'a Vedası Yürekleri Dağladı

Sabah Gazetesi'nden Ceren Doğan'ın haberine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor yarışması kameramanı Alper Baycın'ın (24), Survivor yarışması bittikten sonra Türkiye'ye gelerek gelecek hafta nişan hazırlığı yaptığı sözlüsü Yasemin Çelik de duygularını İnstagram hesabından dile getirdi.

" BEN SENİ KİRPİKLERİNİN UÇLARINA KADAR SEVDİM"

Çelik'in Baycın'a söylediği veda sözlerini okuyanların gözlerini yaşarttı. İşte Yasemin Çelik'in veda sözleri: Ben senin kirpiklerinin uçlarına kadar severdim. Sen benim hayatımdaki en değerli varlıktın. Bizim için oralara gittin, oralara bizim hayallerimiz için.

"BENİ BEKLETMELERİNE ALIŞMIŞTIM AMA BU OLMADI ADAM"

Ama birileri buna engel oldu. Nasıl kıydılar sana çocuk. Ben senin üstüne titrerken nasıl yaptılar. Sadece 3 saat önce 'Seni çok seviyorum' diyen insan nasıl ölebilir. Beni bekletmelerine alışmıştım ama bu olmadı adam, bu sana yakışmadı. Daha güzel günlerimiz vardı bizim, nice hayallerimiz vardı...Yakışmadı bize...