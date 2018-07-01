Yasemin Çelik'in Sözlüsü Alper Baycın'a Vedası Yürekleri Dağladı
Dominik Cumhuriyeti'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın sözlüsü, Baycın'a "Ben senin kirpiklerinin uçlarına kadar severdim" diyerek veda etti.
Sabah Gazetesi'nden Ceren Doğan'ın haberine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor yarışması kameramanı Alper Baycın'ın (24), Survivor yarışması bittikten sonra Türkiye'ye gelerek gelecek hafta nişan hazırlığı yaptığı sözlüsü Yasemin Çelik de duygularını İnstagram hesabından dile getirdi.
" BEN SENİ KİRPİKLERİNİN UÇLARINA KADAR SEVDİM"
Çelik'in Baycın'a söylediği veda sözlerini okuyanların gözlerini yaşarttı. İşte Yasemin Çelik'in veda sözleri: Ben senin kirpiklerinin uçlarına kadar severdim. Sen benim hayatımdaki en değerli varlıktın. Bizim için oralara gittin, oralara bizim hayallerimiz için.
"BENİ BEKLETMELERİNE ALIŞMIŞTIM AMA BU OLMADI ADAM"
Ama birileri buna engel oldu. Nasıl kıydılar sana çocuk. Ben senin üstüne titrerken nasıl yaptılar. Sadece 3 saat önce 'Seni çok seviyorum' diyen insan nasıl ölebilir. Beni bekletmelerine alışmıştım ama bu olmadı adam, bu sana yakışmadı. Daha güzel günlerimiz vardı bizim, nice hayallerimiz vardı...Yakışmadı bize...
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Size katiliyotum son 10 yilda turkiyede hic cinayet olayi gerceklesmedi.Cevap Yaz Yayından KaldırNASIL KATILIYORSUN: Vatan, Münevver daha çok sayabilirsin haberleri takip ettiysen. Erkekler daha şanslı (enik ismi gibi oldu ama takılmayın) öyle bir ülke ki bir kadın evlilik hakkında yemek pişirmenin dışında bir fikir üretti mi mesela boşanmak ya da başkasıyla evlenmek gibi uğradığı sonuç belli bir saldırı. Bunu sağlayan dış güçlerin izin verdiği asgari ücret olabilir.Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin genç kardesimize yakınlarına sabır :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu yarisma kibrista turkiyede yapilsa hem birileri ekmek parasi kazanir hemde boyle acilar yasanmazdi ama kader boyle olacakmisCevap Yaz Yayından Kaldır