Yaşayan Şehir Müzesi 2020 yılında 8 bin 723 ziyaretçiyi ağırladı

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, müzelerinde 2020 başından bu yana 8 bin 723 ziyaretçiyi ağırladıklarını, bunun yanında çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, müzelerinde 2020 başından bu yana 8 bin 723 ziyaretçiyi ağırladıklarını, bunun yanında çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarımız için birbirinden faydalı etkinlik ve eğitim programlarına ev sahipliği yapan Yaşayan Şehir Müzesi, pandemi önlemleri çerçevesinde kapalı olduğu dönemler dışında konuklarını ağırlamaya devam etti. Yaşayan Şehir Müzesi'nde yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, "Salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen programlarda çocuklar, çocuk yogası, seramik atölyesi ve taş boyama etkinliklerine katılırken aynı zamanda onlarca enstrümanı tanıyarak, hakkında bilgi alma imkanı buldu. Usta Parmaklar etkinlikleri kapsamında, müzede bir araya gelen çocuklar, taş boyama, seramik atölyesi, tişört boyama ve hat sanatı etkinliğine katıldılar. Yaşatmaya Devam Ediyoruz programı kapsamında ise bir araya gelen geleceğimizin teminatı çocuklar, ipek böceği etkinliği, enstrüman atölyesi, sanat köşesi, çocuk yogası, fotoğraflarla Atatürk sergisi, müzede selfi günü, konuşan eller duyan gözler etkinliği ve sürpriz hediyeli bilgi yarışmalarına katılma fırsatı buldu" dedi.

"Düzenlenen programlara yoğun ilgi ile katılan çocuklar, her etkinlik sonunda katılım sertifikası ve hediyeler ile uğurlandı"

Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, geleceğin sanatçı ve müzisyenleri, müze akademide geleceğe hazırlandığını anlatarak, "Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen "Müze Akademi" programı kapsamında geleceğin sanatçıları ve müzisyenleri, Yaşayan Şehir Müzesi'nde birçok müzik dalında eğitimler aldı, yeteneklerini keşfetti. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Yaşayan Şehir Müzesi işbirliğinde hazırlanan programlarda, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar ve aile üyeleri, moral ve enerji depoladı. Hafta içi ve hafta sonu programları kapsamında bir araya gelen çocuklar bir yandan yeni arkadaşlıklar kurdu diğer yandan meraklarını giderdi. Düzenlenen programlara yoğun ilgi ile katılan çocuklar, her etkinlik sonunda katılım sertifikası ve hediyeler ile uğurlandı" dedi.

Öte yandan Ünver, 2020 başından bu yana 8 bin 723 ziyaretçiyi ağırladıklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı