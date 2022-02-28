Yaşar Kemal Karabağlar'da, adını taşıyan mahallede anıldı

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Başkan Selvitopu, Cumhuriyetin yetiştirdiği değerlerin sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.

Yazar Bekir Yurdakul'un sunduğu "Büyük Usta 99 Yaşında" başlıklı törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Yaşar Kemal Mahallesi sakinleri katıldı.

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, Anadolu sevdalısı Yaşar Kemal'in Cumhuriyetin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu hatırlattı. "İnce Memed" romanını kültüre, sanata ilgisi olanların mutlaka okuduğuna dikkat çekerek, "Çukurova'yı, oradaki tarlalarda çalışan emekçilerin yaşadıklarını, hayatlarını, sevgilerini, acılarını hep onun romanlarından öğrendik. Anadolu'yu, Anadolu insanını, efsanelerini anlattı. Dünyanın da ona olan ilgisini, saygısını biliyoruz. Böylesine bir değer ülkemizde yetiştiği için ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Yaşar Kemal'in eserlerindeki tasvirlerin unutulmaz olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Çok değerli yazarlarımız var. Ancak kurdu, kuşu, bitkiyi onun kadar güzel anlatanı olmadı. Yaşar Kemal'in özlediği, dostluk ve kardeşlik içinde yaşadığımız Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Yaşar Kemaller hep yaşayacak. Kültüre ve sanata düşman olanlar ise tarihin sayfalarında unutulup gidecek. Cumhuriyetimiz yetiştirdiği bu önemli değerimizin önünde bir kez daha saygıyla, minnetle eğiliyoruz" diye konuştu.

Törende Prof. Dr. Semih Çelenk, "Cümlemiz Yaşar Kemal" sunumuyla büyük yazarımızın yaşam öyküsünü anlatırken, İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı İbrahim Raci Öksüz de Yaşar Kemal'in "Yatak" adlı öyküsünü seslendirdi.

Tören, Yaşar Kemal Büstü'ne kırmızı karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

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