Yaşar Aptekin kimdir? Yaşar Aptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Aptekin kaç yaşında, nereli?
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Yaşar Aptekin kimdir? Yaşar Aptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Aptekin kaç yaşında, nereli?

08.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:11
Yaşar Aptekin kimdir? Yaşar Aptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Aptekin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yaşar Aptekin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yaşar Aptekin hakkında merak edilenler. Yaşar Aptekin hayatı ve biyografisi. Yaşar Aptekin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yaşar Aptekin merak konusu oldu. İşte Yaşar Aptekin hakkında merak edilen Yaşar Aptekin kimdir, Yaşar Aptekin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAŞAR APTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mart 1962

Kaç yaşında: 58yaşında

Nereli: Şarköy

Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Düğün İslami usullerde yapılmıştır.

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