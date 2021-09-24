Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! - Haberler
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Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!

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Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!

Mankenlikten dansçılığa, oyunculuğa giden kariyerinde bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Sosyal medyada sık sık gündem olan isimler arasında yer almaktadır. Peki, Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin mesleği nedir? Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi nedir?

Yaşamının ilerleyen dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Peki, Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin mesleği nedir? Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncu, ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Düğün İslami usullerde yapılmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YAŞAR ALPTEKİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2007 - Vatan Sağolsun

2004 - Mavi Rüya

2003 - Serseri

1997 - Yasemin

1997 - Böyle mi Olacaktı

Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!

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Haber: Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! - Haberler
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