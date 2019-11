18.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:46

Yaşanan arbede kameraya yansıdı... Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru önce dövdü ardından annesini muayene ettirdi

-37 yıllık doktor, kendisini döven şahsın bir süre sonra getirdiği annesini muayene ederek ilaç yazdı

-İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaşanan olayı kınadı

KAYSERİ - Kayseri'de annesine, getirdiği kimlikle ilaç yazdırmak isteyen şahıs, 'Hastayı görmeden ilaç yazamam' diyen doktoru dövdü. Aldığı darbelere rağmen görevi başında hastalara bakan doktor, bir süre sonra saldırganın getirdiği annesini muayene ederek ilaçlarını yazdı.

Edinilen bilgiye göre kentte bulunan Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Mustafa G. isimli şahıs annesine ilaç yazması için Dr. Ali Has'ın odasına girdi. Hasta olmadan ilaç yazamayacağını ileten Dr. Ali Has'ı Mustafa G. darp etti. Doktora darp olayı, orada bulunanların araya girmesiyle son buldu. Durumun öğrenilmesi üzerine İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek Dr. Ali Has ile görüştü. Durum hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaşanan olayı kınadıklarını belirterek avukatların konuyu takip edeceklerini söyledi. Benli; "Böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdik. Üzücü bir durum. Bir hasta yakınının hasta olmadan ilaçlarını yazdırmak için Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezimizde Dr. Ali Has beyefendiye gelmesi ve doktorumuzun da hasta olmadan ilaç yazamayacağını belirtmesi üzerine bir darp olayı gerçekleşmiştir. Bu üzücü bir durumdur. Hasta-hekim ilişkisi açısından da üzücü bir durumdur. Diğer taraftan da sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza yapılan bu darp olayını en şiddetli bir şekilde kınıyorum. Müdürlük olarak da hem doktorumuzun yanına gelerek destek vermek hem de kendilerine gerekli olan tüm desteği kurumsal anlamda ve şahsi anlamda vermek için buradayım. Ali ağabeyimiz 37. senesini çalışıyor. 37 yıldır böyle bir hadise yaşamadı ama bugün böyle bir hadise yaşanıyor. Bunun mutlaka nedenlerini çalışmak ve nedenlerini çözümlemek zorundayız. Bakanlık olarak da bu durumların üzerine gitmemiz gerekiyor. Beyaz kodumuzu başlattık, avukatlarımız konuyu takip edecekler. Kendilerine geçmiş olsun diliyor, inşallah bu son olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Darp edilen Dr. Ali Has ise hastayı görmeden ilaç yazmanın suç ve büyük bir risk olduğunu belirtti. Olaydan sonra kendisini darp eden Mustafa G.'nin annesi Hayriye G.'yi muayene ettiğini ve ilaçlarını yazdığını da dile getiren Has; "Hergün olduğu gibi polikliniğimizde başladık. Sabah zannediyorum 5 veya 6. hastamızdı. Hasta bir torba ilaç kupürüyle geldi, 'şu ilaçları yaz' diye. Kime? Annesine. Annesi yok. hasta benim hastam değil, tanıdığım bir bölgenin hastası değil. Diğer doktor arkadaşımızın hastası ama kayıtları yok. Hasta olmadan ilaç yazamayacağımı söyledim. Bana hakaret etmeye başladı. Ben yine alttan aldım ama dudağıma vurdu, parmağımı kanattı, göğsüme tekme attı. Polisi aradım, beyefendi gitti. Daha sonra annesi geldi, annesine baktım, hastanın ilacını yazdım. Aslında bakanlığın aldığı karar gereği hasta olmadan ilaç yazmak çok büyük bir suç. Kendi bölgemizin hastalarına, durumu kötü olanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Kim olduğunu bildiğimiz hastaları bizzat arayıp, görüşüp yazıyoruz ama kim olduğu bilinmeyen bir hastaya ilaç yazmak hem suç hem çok büyük bir risk. O yüzden ben de mesleğimin gereği gibi davrandım. Ama maalesef böyle bir darp olayıyla karşılaştık" diye konuştu.

Darp edilmesine rağmen hastalara bakmaya devam etti

Ayrıca Dr. Ali Has, olaydan sonra yerinden ayrılmadığını ve dışarıda bekleyen hastaları muayene etmeye devam ettiğini söyledi. Has; "Kapıda 60 tane hastam var, şimdiye kadar 186 tane hastaya bakmışım. Hastaları bırakıp gidemedim. Hastalara bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan doktora darp olayı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yaşanan arbede kameraya yansıdı.