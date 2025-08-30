Zor günler geçiren Victoria Beckham, Portofino'da enerji topluyor

David ve Victoria Beckham, son dönemdeki ailevi gerginliklere rağmen her zamankinden daha yakın oldukları belirtiliyor. Portofino'da geçirdikleri tatilde, hem özel anlarını paylaşıyorlar hem de ilişkilerindeki güçlü bağlarını gösteriyorlar.

AİLE DRAMASI DEVAM EDİYOR

Çiftin büyük oğulları Brooklyn Beckham (26) ve gelinleri Nicola Peltz (30) ile aralarındaki gerginlik medyada sıkça yer alırken, Beckham çiftinin bu zorlu süreçte birbirlerine daha da yakınlaştığı iddia ediliyor. Ancak tatillerinde paylaştıkları anlar, ailevi krizlere rağmen ilişkilerindeki güçlü bağa dikkat çekiyor.

Bir kaynağa göre, ünlü çiftin arasındaki bağ her zamankinden daha güçlü ve David ile Victoria, yaşadıkları sıkıntılara rağmen güçlü bir birliktelik sergiliyor. Kaynak, "Victoria ve David, çevrelerinde işler zorlaştığında birbirlerine her zaman daha da yakınlaşıyorlar. Victoria, evliliği boyunca zor durumlarla başa çıkmayı öğrendi ve David'in neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.