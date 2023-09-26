Zonguldak'ta Yaşlı Kadın Otomobilin Altında Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde önce motosikletin ardından otomobilin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez Mahallesi'nde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Fatma Özen'e önce Muhammet Ö. idaresindeki 35 YDF 56 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaşlı kadın yola savruldu. Çevredekiler olan biteni anlamaya çalışırken bu kez Zeki T. idaresindeki 67 TM 467 plakalı Fiat marka otomobil yerde ağır yaralanan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan yaşlı kadın metrelerce savruldu. Hayatını kaybeden Fatma Özen'in cansız bedeni ceset torbasına konuldu.

Yaşanan olay sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Zeki T. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK