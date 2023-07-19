Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Eda Şen, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Mollabey yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Eda Şen, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınan Eda Şen'in cenazesi, ambulansla ilçeye bağlı Aşağıdağ köyüne getirildi. Genç kadının cenazesi ile birlikte dedesi Durmuş Şen, Köy Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildiler. Eda şen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları, gözyaşı döktü.

"Cenazeye geliyordu"

Cenaze törenine, genç kadının yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Olay akşamı dedesi Durmuş Şen'in ölüm haberi aldıktan sonra yola çıkan İlker Şen, Gümeli istikametinden gelen Veli Akcan idaresindeki 67 ACG 136 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, otomobilde bulunan Eda Şen olay yerinde hayatını kaybederken,Kocası İlker Şen, 5 yaşındaki Yiyit A. Şen ve Fatma Şen ile diğer otomobil sürücü Veli A., yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Alaplı ve Kdz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 5 yaşındaki Yiğit A. Şen, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK