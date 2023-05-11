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Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Ünal yaralandı. Kaza sonrası eşi elini tutarak destek oldu. Ünal, özel hastanede tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Ünal (66), yaralandı. Ağlayan Ünal'a, eşi elini tutarak destek oldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Can Atakan yönetimindeki 34 GBG 794 plakalı otomobil, eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ünal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağlayan Ünal'a ekipler müdahale ederken, bu sırada eşi ise elini tutarak destek oldu. Emine Ünal, ambulansla özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Yaşam

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