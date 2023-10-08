Zonguldak'ta Muhtar, Köy Sakinlerine Gıda ve Tatlı İkramında Bulundu

Zonguldak'ın Özbağı köyü muhtarı, 9 yıldır görev yaptığı köyde vatandaşlara tavuk, yumurta, ayçiçek yağı gibi gıda ürünleri dağıttı. Muhtar, bu çalışmayı geleneksel hale getirdiklerini ve sürdüreceklerini belirtti.

- Köy muhtarından 250 haneye gıda yardımı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir köy muhtarı 9 yıl boyunca görev yaptığı köyünde vatandaşa tavuk, yumurta, ay çiçek yağı gibi ikramlarda bulundu. Köy muhtarı, geleneksel hale getirdiği imece usulü ile dağıttıkları ikramları sürdüreceklerini ifade etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Üzeyir Hızarcı geleneksel hale getirdiği hediye ve ikramları bu yıl da köy sakinlerine dağıttı. Bayramlarda, yılsonlarında ve özel günlerde vatandaşlara hediyeler dağıtan Muhtar Üzeyir Hızarcı bu kez de 250 haneye gıda ve tatlı ikramında bulundu. Köy meydanına boşalttığı malzemeleri dağıtan Hızarcı hayata geçirdiği program hakkında şunları söyledi:

"Ben yaklaşık 9 yıldan bu yana bu köyde muhtarlık yapmaktayım. Şimdiye kadar hiçbir şekilde benden evvel bu tür faaliyetlere imza atan bir yetkili yoktu. Ben seçildiğimden bu yana seçmenlerime zengin fakir ayırımı yapmaksızın gerek dini bayramlarda, gerek Ramazan aylarında ve gerekse de yılbaşlarında çeşitli hediyeler vermeyi kendime görev saydım. Köyümde birlik ve beraberliği sağlama adına zaman zaman toplu olarak kahvaltı programları düzenlemekteyim. Bu günde vatandaşlarımıza beş kiloluk sıvı yağ, birer adet tavuk, birer koli yumurta, birer paket tuz, ikişer kiloluk soğan ve patates, birer paket baklava, birer paket suböreği, ikişer adet ekmek ile 12 adetlik su hediyesinde bulunduk. Bunların bütçesini tamamen kendi imkanlarım ile hayata geçirdim. Biz köyümüzde bir iş yaparken imece usulü ile yaparız dolayısıyla da köyümüze destek verenlere bizde imkanlarımız ölçüsünde çeşitli hediyeler takdim ederek onların gönlünü ve dualarını almaya devam ediyoruz."

Muhtarlarından gayet memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise "Muhtarımızdan Allah razı olsun bizleri özel günlerimizde asla unutmaz mutlaka hediyeler takdim eder biz ondan razıyız Allah'ta ondan razı olsun" diye konuştular.