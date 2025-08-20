Zonguldak'ta Dil Eğitimiyle Tanıştığı Koreli ile Evlendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Tuana Nur Yıldız (23), dil eğitimi sırasında internetten tanıştığı Güney Koreli Kyungsu Kang (25) ile evlendi.

İlçeye bağlı Kırmacı Mahallesi'nde yaşayan İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Tuana Nur Yıldız, Korece öğrenmek için internet üzerinden kullandığı bir uygulama sayesinde Güney Koreli Kyungsu Kang ile tanıştı. Yıldız ve Kang'ın arkadaşlıkları ilerledi ve evlenmeye karar verdiler. Genç çift, dün Ereğli ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda hayatlarını birleştirdi. Kyungsu Kang, nikah öncesi kameralara eşini çok sevdiğini söyledi. Tuana Nur Yıldız ise dil öğrenmek amacıyla tanıştıklarını, eşinin Türkiye'ye geliş amacının kendisi olduğunu ifade etti. Nikah töreninde davetliler çifti alkışlarla tebrik etti.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),