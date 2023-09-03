Zonguldak'ta 32 yıllık eğitimci Abdullah Gür son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta 32 yıllık eğitimci Abdullah Gür son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Başta Devrek olmak üzere birçok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan Abdullah Gür (56) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı. Gür'ün cenazesi Devrek Merkez Yeni Cami'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verilmek üzere yola çıkartıldı. Devrek eğitim camiasının ve diğer sevenlerinin katıldığı cenaze merasiminde gözyaşları sel olup aktı.

Abdullah Gür evli ve iki çocuk babasıydı. - ZONGULDAK