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Zonguldak'ın tanınan ismi Yavuz Ayanoğlu toprağa verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve tanınan isimlerden olan Yavuz Ayanoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Devrek Yeni Camii'nde kılındı ve ardından Ayanoğlu'nun cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.