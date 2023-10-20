Zonguldak'ın tanınan ismi Yavuz Ayanoğlu toprağa verildi
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve tanınan isimlerden olan Yavuz Ayanoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Devrek Yeni Camii'nde kılındı ve ardından Ayanoğlu'nun cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayatını kaybeden Yavuz Ayanoğlu toprağa verildi.
İlçenin tanınan isimlerinden olan Yavuz Ayanoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ayanoğlu için Devrek Yeni Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yavuz Ayanoğlu'nun cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam