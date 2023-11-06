Zonguldak Belediyesi Acılık Semtinde Kaldırım Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Zonguldak Belediyesi, Acılık semtinde tamamlama aşamasına getirdiği kaldırım yenileme çalışmaları bölge esnafını ve sakinlerini memnun etti. Yapılan bu düzenlemelerle semt, modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Zonguldak Belediyesi, Acılık semtinde tamamlama aşamasına getirdiği kaldırım yenileme çalışmaları bölge esnafını ve sakinlerini memnun etti. Yapılan bu düzenlemelerle semt, modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Uzun süredir planlanan çalışma, kısa sürede ekiplerin yoğun çabasıyla hayata geçirildi. Önce eski yapılar kırılarak alandan uzaklaştırıldı, ardından yapılan döküm çalışmalarıyla yeni ve sağlam kaldırımlar ortaya çıktı.

Yenilenen kaldırımlar, özellikle engelli vatandaşların da erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Projenin bu aşamasında, kaldırımların yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılarak, semtin estetiğine katkı sağlanmış oldu.

Bölge esnafı da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf temsilcilerinden biri, "Çalışmalar sayesinde müşterilerimiz için daha güvenli ve temiz bir çevre oluşturuldu. Belediyemizin hızlı ve etkili çalışmasından dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Acılık semti, yeni ve modern bir yüze kavuşurken, Zonguldak Belediyesi'nin benzer çalışmaları diğer semtlerde de sürdürmeyi planladığı belirtildi. Belediye, bu tür çalışmaların şehrin genelinde yaşam kalitesini artırma yönündeki çabaların bir parçası olduğunu vurguladı. - ZONGULDAK