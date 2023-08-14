Zıpkınla balık avlarken hayatını kaybeden Mehmet İlker Girgin son yolculuğuna uğurlandı

Bartın Bozköy plajında zıpkınla balık avladığı sırada hayatını kaybeden Mehmet İlker Girgin memleketi Zonguldak'ta göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bozköy plajında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul'dan Amasra'da bulunan kayınpederinin yanına tatil için eşiyle birlikte gelen Mehmet İlker Girgin ailesiyle birlikte bozköy plajına gitti. Burada kumsaldan 100 metre açığa giderek, zıpkınla balık avlamaya başlayan Girgin, uzun bir süre sudan çıkmayınca ailesi durumu 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ve bot su altında ve su üstünde arama yaptı. Dalgıçlar Girgin'in cansız bedenini son görüldüğü yerin 10 metre yakınında 5 metre derinlikte buldu. Sudan çıkartılan Girgin, ambulansla otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Girgin'in farklı yerlerde de denize daldığı öğrenildi.

Ailesi tarafından morgdan alınan Girgin'in cenazesi Zonguldak Uzunmehmet camiinee getirildi. Cenazeye Mehmet İlker Girgin'in ailesi, akrabaları ve sevenleri katılırken, tören sırasında yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Girgin'in, öğlen namazına müteakiben Uzunmehmet camiinde kalınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK