Zile'de 4 köpek yavrusu açlıktan öldü

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde ölü bulunan 4 köpek yavrusunun, saman ipine dolandıkları ve kurtulamayarak açlıktan öldükleri tespit edildi. Olayla ilgili detaylar açıklandı ve hayatta kalan köpekler barınağa yerleştirildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde ölü bulunan 4 köpek yavrusunun saman ipine dolandıkları, kendilerini kurtaramayınca açlıktan öldükleri ortaya çıktı.

Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanmış şekilde ölü yavru köpekler bulundu. Konu ile ilgili Zile Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtilerek, "Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin Y.Ç. isimli şahsa ait oldukları, şahıs ifadesinde, köpeğinin yaklaşık 5 gündür kayıp olduğunu, doğurduğundan haberi olmadığını belirtmiştir. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, 4 köpek yavrusunun saman ipine dolaştıkları, sonrasında kendilerini kurtaramadıkları için açlıktan can verdikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.Ç.'ye idari para cezası kesilmiş, hayatta olan 3 köpek yavrusu ve annelerine el konularak barınağa yerleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
