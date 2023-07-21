Zihinsel Engelli Genç Kızın Gelinlik ve Düğün Hayali Gerçekleşti

GAZİANTEP'te zihinsel engeli bulunan Elif Bozoğlu'nun (21) gelinlik ve düğün hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Elif, gelinlik giyip, kuaförde saç ve makyajı yaptırılarak süslenen araçla getirildiği merkezde düzenlenen ve ağabeyi Ömer Bozoğlu'nun damat olarak eşlik ettiği temsili düğünde davul ve zurna eşliğinde halay çekip, eğlendi.

10 yıldır eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde okuma-yazma öğrenen Elif Bozoğlu'ndan, öğretmeni Fatmanur Karabiber hayallerini yazmasını istedi. Elif'in hayallerini yazdığı mektupta gelinlik giyip, düğün yapma isteğini gören Karabiber, durumu rehabilitasyon merkezi müdürü Zeynep Polat'a anlattı. Öğretmenleri bu hayali gerçekleştirmek için görüştüğü Elif'in ailesinin de onay vermesinin ardından gelinlik firması, kuaför ve davul zurna ekibiyle görüşerek organizasyonu ayarladı. Hazırlıkların ardından Elif, sabah saatlerinde kuaföre götürülerek, saç ve makyajı yapıldı. Elif, daha sonra eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin bahçesine süslenmiş düğün aracı ile getirildi. Merkezde annesi, babası, yakınları ve eğitim gören arkadaşları tarafından karşılanan Elif'e damat olarak ağabeyi Ömer Bozoğlu eşlik etti. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken Elif, pasta kesti.

Elif'in annesi Emine Bozoğlu, gözyaşları içerisinde kızının hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok mutluyum. Hocalarıma verdikleri destekten dolayı, kızımın hayallerini gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederim. Hayali gelinliğine kuşak bağlanmasıydı; o da oldu. Bu organizasyonda emeği geçen herkes, buraya gelen tüm eş, dost, akraba sağ olsun. Kızımın bu mutlu gününde duygulandım ve çok ağladım" diye konuştu. Kardeşine damat olarak eşlik eden Ömer Bozoğlu ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, Elif'in mutluluğunun tüm aileyi sevindirdiğini kaydetti.