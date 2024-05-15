Zeynep Çelebioğlu Güzellik Salonu, Yeni Konseptiyle Göz Kamaştırıyor

Zeynep Çelebioğlu Beauty misafirlerine ayrıcalıklı bir güzellik deneyimi sunuyor.

Yaptığı işler ve sunduğu hizmetlerle güzelleşmenin kapılarını aralayan Yazar Zeynep Çelebioğlu, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yazar Zeynep Çelebioğlu, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"Burada ilk hedefimiz kişileri olduklarından daha da güzelleştirmek. Hepimiz doğduğumuzda bir ipeğin pürüzsüzlüğü gibi bir cilde sahip iken, yıllar içinde kırışıklık, sarkma leke gibi canımızı sıkan değişiklikleri görmeye başlıyoruz. Sevindirici olan artık artan bilinç ile erken yaşlarda koruyucu, engelleyici bakım ve öneriler için çok sayıda başvuran oluyor.

"Güzellik karşımızdakine geçirdiğimiz duygudur."

Güzellik karşımızdakine geçirdiğimiz duygudur. Yaydığımız ışıktır ve abartının olmadığı bir "SİZ"dir. Kabul edilmesi gereken bir gerçek var; sonuçta ne olursa olsun yaşlanacağız, bundan kaçış yok ama süreci yavaşlatmak ve daha güzel yaşlanmak mümkün. Unutmayın; Ufak dokunuşlar büyük fark yaratır." dedi.