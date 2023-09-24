Zara'da Ahilik Haftası Kutlamaları

Sivas'ın Zara ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından program düzenlendi. İlçe merkezinde bulunan camilerde vatandaşlara pilav ikramı yapıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ilçe merkezinde bulunun Zara Merkez Camisi, Mehmet Akif Ersoy Camisi ve Hazreti Ali Camisi'nde vatandaşlara pilav ikram edildi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vahap Şener, esnafların Ahilik Haftası'nı tebrik ederek, "Ahilik geleneğinde nohut ve pilav ikramı olması nedeniyle biz de Zara esnaflarımız adına ilçemizin belirli camilerinde ikramda bulunarak hafta ile alakalı etkinlik düzenledik." dedi.