Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında dış çekim için Uşak'a giden yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, börek tepsisini çevirirken korkunç bir kaza geçirmişti. Aydın'ın yüzüne kızgın yağ döküldüğü görülmüş, programda büyük panik yaşanmıştı. Olay sonrası Beyza Huri Aydın'a ilk müdahale MasterChef Türkiye'deki sağlık ekipleri tarafından yapılmış, Aydın daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

SARGILI YÜZÜYLE YARIŞMAYA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde tedavisi tamamlanan isim, yarışmaya yüzündeki sargılarla geri dönmüş, ailesine de danıştığını ve yarışmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

TAMAMEN İYİLEŞTİ AMA...

Kaza sonrası performansından hiçbir şey kaybetmeyen ve tüm motivasyonuyla yemek yapmayı sürdüren Beyza'nın geçtiğimiz akşam çıktığı programda ise sargılarını çıkardığı görüldü. Genç şefin bu kadar kısa sürede tamamen iyileştiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Beyza'nın yüzündeki yanıktan eser kalmaması ve cildinde en ufak bir iz olmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kazanın kurgu olduğuna dair atıfta bulunan seyircilerden şöyle yorumlar geldi: