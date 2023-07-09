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Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yuvasına bırakıldı

Yaşam Haberleri

Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinde bulunan yuvasında aşağı düşen yavru leylek kesilen elektrikler sonrasında yuvasına bırakıldı. Olay, sabah saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Karababa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle de bulunan bir elektrik direğindeki yuvasında yere düşen yavru leyleği gören 49 yaşındaki Mehmet Yalçın leyleği zarar görmesi için evine götürerek yetkilerden yardım istedi. Bu sırada yavru leylekle yakından ilgilenen Yalçın daha sonra leyleği bölgeye gelen Fırat Aksa Elektrik Dağıtım ekiplerine teslim etti. Leylek elektrikler kesildikten sonra yuvasına bırakılırken Yalçın ekiplere teşekkür etti.

Yuvasından düşen leylek elektrik kesilerek yuvasına bırakıldı

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinde bulunan yuvasında aşağı düşen yavru leylek kesilen elektrikler sonrasında yuvasına bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Karababa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle de bulunan bir elektrik direğindeki yuvasında yere düşen yavru leyleği gören 49 yaşındaki Mehmet Yalçın leyleği zarar görmesi için evine götürerek yetkilerden yardım istedi.

Bu sırada yavru leylekle yakından ilgilenen Yalçın daha sonra leyleği bölgeye gelen Fırat Aksa Elektrik Dağıtım ekiplerine teslim etti.

Leylek elektrikler kesildikten sonra yuvasına bırakılırken Yalçın ekiplere teşekkür etti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yaşam

Mehmet Yalçın Malatya Arguvan Fırat Yaşam Haberler

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