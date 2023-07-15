Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ilk öğretmeni olan Mustafa Kaya, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Kaya, 19 gün süren tedavi sürecine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları ve sevenleri cenaze törenine katıldı.

Yüksekova'nın ilk öğretmeni Mustafa Kaya 98 yaşında hayatını kaybetti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ilk öğretmeni olan Mustafa Kaya 98 Vefat etti.

Yüksekova'nın ilk öğretmeni Mustafa Kaya, yaşlılıktan dolayı rahatsızlanarak 19 gün Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaydırılarak tedavi altına alındı. 19 gün yoğun bakımda tedavisi devam edenin Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Akşam saatlerinde ölüm haberini alan yakın ve sevenleri Yüksekova Devlet hastanesine akın etti. Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk işlemlerinden sonra Kaya'nın cenazesi ilçenin Akalın mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Kaya'nın taziyesi ise ilçenin Cananlar mahallesinde bulunan Güngör Camisinde kabul edilecek.

Mustafa Kaya kimdir?

Mustafa Kaya 1925 tarihinde Esendere merkezde doğmuş. Yüksekova'nın ilk öğretmeni olup Esendere ve Yüksekova ilçesinde yıllardır öğrenci yetiştirdi. Yaşlılık nedeniyle Yüksekova'ya gelen Kaya, 40 yıl önce emekli oldu.