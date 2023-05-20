Yöresel lezzetlerden 'Yazıköy Keşkeği' fırından çıkartılıp tanıtıldı

- Yöresel lezzetlerden 'YazıköyKeşkeği' fırından çıkartılıp tanıtıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'nün yerel lezzetlerinden olan 'Yazıköy Keşkeği' tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

Karabük Valiliğinin koordinesinde düzenlenen Lezzet Şenliklerinin ikinci günde durağı Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü oldu.

Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte Yazıköy Keşkeği fırından çıkartıldı.

Hafize Aşıkosmanoğlu, protokol üyelerine keşkeğin yapımı ve tarihi hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Kaymakam Yazıcı, kadim lezzetlerden olan keşkeğin geleceğe aktarılmaya devam edeceğini söyledi.

Devlet kurumları olarak en büyük sorumluluklarının bu mirası geleceğe taşımak olduğunu belirten Yazıcı, "Lezzet Şenlikleri bunun bir adımıdır" dedi.

Buradaki etkinlik yapılan ikramın ardından geleneksel temsili gelin alma töreni ile sona erdi.