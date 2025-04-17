Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı

Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 65 yaşındaki adam yolda yürürken aniden yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adamın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında dehşete düşüren ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; evinden çıkan Bilal Zırığ (65) yolda yürümeye başladı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

Zırığ, yolda yürürken aniden düşerek yüzüstü yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan adamı görenler yardıma koştu. Zırığ'ın kendine gelmemesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.