Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Doğaya ve hayvanlara karşı duyarlılığıyla bilinen bir kişi, yolda yaralı halde bulduğu bir yavruyu kurtarmak için evine aldı. İlk bakışta yavru bir kedi olduğunu düşünen hayvansever, ona sevgi ve şefkatle bakmaya başladı. Ancak bu hikâye, şaşırtıcı bir şekilde sonlandı ve yavrunun büyüdüğünde bir tilki olduğu anlaşıldı.
Her şey bir hayvanseverin yavruyu yol kenarında bitkin ve zayıf bir halde bulmasıyla başladı. Onu veterinere götürerek tedavi ettirdi ve daha sonra evine alarak beslemeye devam etti.
KEDİ DEĞİL TİLKİYMİŞ
İlk günlerde her şey normaldi; ancak zamanla "kedinin" görünümü ve davranışları değişmeye başladı. Hayvanın kuyruğu uzadı, yüz hatları keskinleşti ve hareketleri vahşi bir hal aldı. Durumdan şüphelenen hayvansever, veterinere başvurdu ve büyük sürprizi o zaman öğrendi: Evinde büyüttüğü dostu aslında bir tilki yavrusuydu.