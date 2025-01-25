Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Her şey bir hayvanseverin yavruyu yol kenarında bitkin ve zayıf bir halde bulmasıyla başladı. Onu veterinere götürerek tedavi ettirdi ve daha sonra evine alarak beslemeye devam etti.

KEDİ DEĞİL TİLKİYMİŞ

İlk günlerde her şey normaldi; ancak zamanla "kedinin" görünümü ve davranışları değişmeye başladı. Hayvanın kuyruğu uzadı, yüz hatları keskinleşti ve hareketleri vahşi bir hal aldı. Durumdan şüphelenen hayvansever, veterinere başvurdu ve büyük sürprizi o zaman öğrendi: Evinde büyüttüğü dostu aslında bir tilki yavrusuydu.