Üye Girişi
Haberler
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Uyandırılan Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Uyandırılan Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği anlaşılan usta sanatçı Edip Akbayram'ın uyandırıldığında ilk sözü 'Atatürk' oldu.

Geçtiğimiz haftalarda iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan Edip Akbayram, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçının sağlık durumu iyiye giderken, uyandırıldığında ilk olarak 'Atatürk' dedi.

Sanatçı Edip Akbayram (75), tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat geçirmiş, tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı.

İLK KELİMESİ 'ATATÜRK' OLDU

Sevenlerinin iyi haber beklediği Akbayram, uyandırıldı. Odatv'nin haberine göre, Edip Akbayram uyandırıldığında ağzından çıkan ilk kelime ise 'Atatürk' oldu.

Sanatçı, daha sonra torunu Lavin'i sorup Gaziantep'e gidip gitmediğini öğrenmek istedi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
img

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
img

Mide bulandıran mesajı paylaştı
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAlkurt:

Allah şifa versin, Atatürk ün kıymetini bilen herkesten Allah razı olsun.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Atatürk' le hemhal olanlara selam olsun!.. Yobazlık, bağnazlık, gericilik kahrolsun!.. Ne mutlu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini bilenlere!!

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme88
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIstecram null:

Allah peygamber demezler zaten şifa Allah'tan ama anlayana

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

keşke yunan galip gelseydi niye dememiş onların torunları çok üzülecek

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTalip Kabaoglu:

Kenal paşadan halen medet uman kaldımı yaaa ..öldü ulan adam öldüü bir düşün yakasından

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGhostyEis:

wah aq ya

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet vezir can:

vayyyyy habere bak....evet işte bu

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKralçıplak:

Öte tarafta atayı gorup geri dönmüş

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyonuz atalay:

bülbül güle karga boka konar.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Atatürk vatan sevdalı sanatçımıza geçmiş olsun

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.