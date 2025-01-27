Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Uyandırılan Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu

Geçtiğimiz haftalarda iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan Edip Akbayram, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçının sağlık durumu iyiye giderken, uyandırıldığında ilk olarak 'Atatürk' dedi.

Sanatçı Edip Akbayram (75), tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat geçirmiş, tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı.

İLK KELİMESİ 'ATATÜRK' OLDU

Sevenlerinin iyi haber beklediği Akbayram, uyandırıldı. Odatv'nin haberine göre, Edip Akbayram uyandırıldığında ağzından çıkan ilk kelime ise 'Atatürk' oldu.

Sanatçı, daha sonra torunu Lavin'i sorup Gaziantep'e gidip gitmediğini öğrenmek istedi.