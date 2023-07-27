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Yiyecek verdiği ayı korkup kaçınca 'gel ula gel' diye çağırdı

Yaşam Haberleri

Artvin'in Murgul ilçesinde yol kenarında rastladığı ayıya yiyecek veren Murat Yurttaş, korkup kaçan ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. İlçeye bağlı Maden köyünde maden ocağında çalışan Ali Fuat Yetiş ve Murat Yurttaş, her sabah işe giderken rastladıkları ayıya yiyecek vermeye başladı. Yiyecek verdiği sırada ayı kendisinden korkup kaçınca Murat Yurttaş ayıyı 'gel ula gel' diye çağırdı. O anları ise Ali Fuat Yetiş cep telefonuna kaydetti. Görüntüler sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü.

Yiyecek verdiği ayı korkup kaçınca "gel ula gel" diye çağırdı

ARTVİN Artvin'in Murgul ilçesinde yol kenarında rastladığı ayıya yiyecek veren Murat Yurttaş, korkup kaçan ayıya "gel ula gel" diye seslendi.

İlçeye bağlı Maden köyünde maden ocağında çalışan Ali Fuat Yetiş ve Murat Yurttaş, her sabah işe giderken rastladıkları ayıya yiyecek vermeye başladı. Yiyecek verdiği sırada ayı kendisinden korkup kaçınca Murat Yurttaş ayıyı " gel ula gel" diye çağırdı. O anları ise Ali Fuat Yetiş cep telefonuna kaydetti Görüntüler sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Emre Ergün - Yaşam

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