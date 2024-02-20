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Yıllarca pavyonda çalışan oyuncu Yalçın Özden, içeride yaşananları tek tek anlattı

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, yıllarca pavyonda çalıştığını söyleyerek "Artist olmak için İstanbul'a gelen kadınlar pavyona düşerdi. Sonra borçlandırıp fuhuş batağına düşürürlerdi" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Yalçın Özden oldu. Bir dönem uzun yıllar pavyonda çalıştığını söyleyen Özden, içeride yaşanan olayları da anlattı.

"20 PAVYONUN 8'İNDE ÇALIŞTIM"

Kariyer yolculuğundan bahseden Yalçın Özden, "Üç Maymun oyununun turnesine giderken kaza yaptık ve tiyatro orada bitti. Evliydim ve eşim hamile olduğu için Zeki Yurtbaş ile düğün salonlarında sahneye çıkarak gösteri yapmaya başladık. Bir süre sonra tüm klas düğün salonlarını biz aldık. Sonra pavyonda çıkmaya başladık. Önce bize 'Gelenler sizi izlerken içmez ve konsomatrislerle ilgilenmez o yüzden olmaz' dediler. Biz de esprilerimizle konsomatrislerle müşterileri kaynaştıracağımızı söyledik. Belden aşağı espriler yapmaya başladık. Sonra bütün pavyonları ele geçirdik. Beyoğlu'nda 20 pavyon vardı biz 8 tanesine anca yetişiyorduk. Pavyonu bana soracaksınız. Pavyon bir kültürdür. Öyle klas pavyonlar var ki sosyeteler gelirdi" dedi.

Yıllarca pavyonda çalışan oyuncu Yalçın Özden, içeride yaşananları tek tek anlattı

"KADINLAR PAVYONDA BORÇLANDIRIP FUHUŞ BATAĞINA DÜŞÜRÜLÜYORDU"

Pavyonda yaşananlardan bahseden oyuncu, "Kadınların bedenlerinin kullanılmadığı bir yer yok. Deterjan reklamından tutun da dizilere kadar her yerde kullanılıyor. Artist olmak için Anadolu'dan gelen kızlar pavyona düşüyordu. Kadınlar pavyonlarda başkalarının eline düşerek fuhuş batağına düşüyor. Pavyonda çalışanların çoğu 'Biz borçlandırdılar, burada çalışmak zorundayız' diyordu. Oralarda insanlara senet yaptırıp borçlandırıyorlardı. Kadın borcundan dolayı onların elinde kukla oluyor ve gelen zengin insanlarla otellere gönderiyorlardı. Pavyonun özünde bunlar da var" şeklinde konuştu.

Haberler.com Haber Merkezi / Betül Cirit - Yaşam

Gökay Kalaycıoğlu Yalçın Özden YouTube Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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