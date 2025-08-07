Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı

2000'li yılların başında FOX TV ekranlarında yayınlanan kısa kampanya videolarıyla tanınan ve "Yaşar hazırlanıyor… Mükemmel bir atlayış!" sözleriyle adeta internet fenomenine dönüşen Baran isimli sunucu, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Baran'ın Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşadığı ve artık televizyon dünyasından uzak, sade bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

O SKEÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Baran'ın izine sosyal medya fenomeni Mesut Çakar ulaştı. Çakar'ın Instagram hesabında paylaştığı videoda ikili, yıllar önce çekilen ikonik dalış skecini yeniden hatırlattı. Kısa skeçte Baran'ın sunduğu "Dalgıçlık olimpiyatları için Diyarbakır'a hoş geldiniz. Yaşar hazırlanıyor, mükemmel bir atlayış!" anonsunun ardından "Yaşar" karakteri yüksekten komik bir şekilde yere düşüyordu.

"O BIYIKLAR SAHTEYDİ"

Baran, fenomen hâline gelen videonun perde arkasını şöyle anlattı: "O bıyıklar sahteydi. Bir senaryomuz vardı. FOX TV'nin 'Traktör' adlı kampanyası için üç kısa film çekildi. Biri tokat yarışması, biri güç yarışmasıydı. Benim yer aldığım film de bu dalış sahnesiydi. Yaklaşık 30-40 saniyelik skeçlerdi. Amaç, televizyon programları arasında mizah yoluyla izleyiciyi eğlendirmek ve atmosferi yumuşatmaktı."

TELEVİZYONDAN UZAK BİR YAŞAM

Televizyon ekranlarına veda ettikten sonra Cape Town'a yerleşen Baran, yaklaşık 30 yıldır Güney Afrika'da yaşıyor. Artık bir restoran işletmecisi olan Baran, sade yaşam tarzı ve geçmişte bıraktığı televizyonculuk kariyeriyle dikkat çekiyor.