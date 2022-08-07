Yılanların dansını böyle görüntülediler Yılanların dansını böyle görüntülediler Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi. Yılanların dansını böyle görüntülediler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi.Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi'nde vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda iki siyah yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu. Yaşam İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç Diyarbakır Kocaköy Yaşam Haberler

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