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Yılanların çiftleşme dansı görüntülendi

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada yılanların dansını izleyen meraklı çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada yılanların dansını izleyen meraklı çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Çınar ilçesinde bağlı kırsal Karababa Mahallesi'nde tarlaya giden çiftçiler, uzun siyah yılanların dansına denk geldi. Meraklı çiftçiler yılanların dansını izlerken o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş - Yaşam

Diyarbakır Çınar Yaşam Haberler

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