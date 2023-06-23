Yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada yılanların dansını izleyen meraklı çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.
Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi
DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada yılanların dansını izleyen meraklı çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.
Çınar ilçesinde bağlı kırsal Karababa Mahallesi'nde tarlaya giden çiftçiler, uzun siyah yılanların dansına denk geldi. Meraklı çiftçiler yılanların dansını izlerken o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş - Yaşam