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Yılandan fareye ölüm öpücüğü! Fotoğrafın bir sonraki karesi herkesi ürküttü

Yaşam Haberleri

Yılandan fareye ölüm öpücüğü! Fotoğrafın bir sonraki karesi herkesi ürküttü

Yılan ve fare arasında çekilen bir fotoğraf, yılın en dikkat çeken fotoğrafları arasında gösteriliyor. Söz konusu fotoğrafta fareyi öpen yılanın, sadece saniyeler sonrası fareyi kaptığı görülüyor.

Hayvanlar alemine ait fotoğraf ve videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada son olarak paylaşılan bir fotoğraf ise binlerce yorum aldı.

ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ

Fotoğrafta bir yılanın, hemen yanındaki fareyi öptüğü görüşülüyor. Bu dakikaya kadar normal olan fotoğraf, sadece saniyeler sonra korkunç bir hal alıyor.

TEK HAMLEDE KAPTI

Çünkü yılan, aslında avlamak için yaklaştığı fareyi tek hamlede kaparak, hedefine ulaşmış oluyor. Bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte o kareler:

Yılandan fareye ölüm öpücüğü! Fotoğrafın bir sonraki karesi herkesi ürküttü

Yılandan fareye ölüm öpücüğü! Fotoğrafın bir sonraki karesi herkesi ürküttü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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