Yılandan fareye ölüm öpücüğü! Fotoğrafın bir sonraki karesi herkesi ürküttü
Yaşam Haberleri
Yılan ve fare arasında çekilen bir fotoğraf, yılın en dikkat çeken fotoğrafları arasında gösteriliyor. Söz konusu fotoğrafta fareyi öpen yılanın, sadece saniyeler sonrası fareyi kaptığı görülüyor.
Hayvanlar alemine ait fotoğraf ve videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada son olarak paylaşılan bir fotoğraf ise binlerce yorum aldı.
ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ
Fotoğrafta bir yılanın, hemen yanındaki fareyi öptüğü görüşülüyor. Bu dakikaya kadar normal olan fotoğraf, sadece saniyeler sonra korkunç bir hal alıyor.
TEK HAMLEDE KAPTI
Çünkü yılan, aslında avlamak için yaklaştığı fareyi tek hamlede kaparak, hedefine ulaşmış oluyor. Bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte o kareler: