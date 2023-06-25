Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki evleri 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ali ve Elif Demirci çifti her gün ziyaret ettikleri evlerinin enkazında yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalışıyor.

Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki evleri 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ali ve Elif Demirci çifti her gün ziyaret ettikleri evlerinin enkazında yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalışıyor.

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki evleri yıkılan Ali ve Elif Demirci çifti torunları ile birlikte her gün ziyaret ettikleri evlerinin enkazında yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalışıyor.

Doğanşehir'in 13.24'te meydana gelen 7.6'lık depremde büyük bir yıkım yaşadığını kaydeden Demirci çifti yıkılan evlerinden son anda canlarını kurtardıklarını belirtti.

Şimdilerde AFAD tarafından kendilerine tahsis edilen bir çadırda hayatlarını sürdüklerini aktaran çift yıkılan evlerinin enkazını sık sık ziyaret ederek bölgede yeşeren ayçiçekleri ile nefes almaya çalıştıklarını söyledi.

Yıkılan evlerinin enkazında buldukları eşyaların geçmişe duydukları özlemi canlı tuttuğunu ifade aile yapacakları bir şeyin olmadığını ifade ederek devlete sığındıkları dile getirdi.