Haberler

Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı
Haber Videosu

Bolu'da Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 seviyesine düştü ve sadece 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Görüntülerde su seviyesinin geriye çekildiği ve adalar oluştuğu görüldü.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 19 seviyesine geriledi.

Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı

KENTİN 3 AYLIK İÇME SUYU KALDI

Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.

Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısına yanıt

Trump'ın kameralar önünde yaptığı çağrıya Kremlin'den yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMLERİ TARTIŞILMASI GEREKEN ONLARCA SORUNDAN YALNIZ BİR TANESİ BU, .. BU SORUNLAR SUNİ YAPAY GÜNDEMLERLE GÖLGELENİYOR GÖZLERDEN KAÇIRILMAK İSTENİYOR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.