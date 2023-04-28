Yenimahalle'deki İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri ilgi görüyor

Yenimahalle Belediyesi'nin 50 yaş ve üstü vatandaşlar için açtığı İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, kültür, sanat ve eğitim etkinlikleriyle ilçe sakinlerinin ilgisini çekiyor. Toplam 3 bin 500 kişiye hizmet veren merkezlerde halk oyunları, beslenme ve sağlık, psikoloji gibi birçok alanda etkinlikler düzenleniyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin 50 yaş ve üstü vatandaşların boş zamanlarını verimli şekilde geçirmeleri amacıyla hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri ilçe sakinlerinden ilgi görüyor.

Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle, Serhat, Ata Mahalleleri olmak üzere 5 farklı noktaya konumlandırılan İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, kültür, sanat ve eğitim etkinlikleriyle toplam 3 bin 500 ilçe sakinine hizmet veriyor. Dayanışma Merkezlerinde yıl boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenen halk oyunları, beslenme ve sağlık, psikoloji gibi birçok alanda onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşuyor. Düzenlenen kültür gezileri ve sinema etkinlikleri de üyelerin sosyal hayatına renk katıyor.

Yenimahalle'de gencinden yaşlısına her kesimden vatandaşın, yaşadığı ilçeden keyif alması için birçok projeye imza atıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"Yenimahalle'de 50 yaş üstü vatandaşlarımızın kendini geliştirmesi, boş vakitlerini faydalı geçirmesi amacıyla ilçenin dört bir yanına açmış olduğumuz İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bu merkezlerde düzenlenen seminerler üyelerimizin bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Kültür ve sanat etkinliklerinden geri kalmasın düşüncesiyle birçok program düzenleniyor. Bu ülkeye hizmet etmiş ve ülkenin gelişimine katkı sunmuş tüm yaş almışlarımıza değer veriyoruz."