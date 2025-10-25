Haberler

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım
Güncelleme:
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından, yanındaki kurtla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Engin, o paylaşımına dikkat çeken bir not düştü.

  • Yenidoğan Çetesi, İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladı.
  • Çete, ihmali davranışlarla bebeklerin ölümlerine neden oldu.
  • Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, soruşturmayı yürütüyor.
  • Savcı Yavuz Engin, sosyal medyada kurtla fotoğrafını paylaştı.
  • Fotoğraf altına 'Kurt kışı elbette geçirir; ancak ayazı da çakalı da unutmaz.' notunu yazdı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası devam ediyor.

SAVCI YAVUZ ENGİN'DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Engin, kurtla birlikte fotoğrafını paylaştı. Engin fotoğrafın altına, "Kurt kışı elbette geçirir; ancak ayazı da çakalı da unutmaz." notunu düştü.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

Allahına kurban. yolun açık kılıcın keskin adaletin tam olsun inşAllah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
