Astrolog Aysun Koç: Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçları Yeniay'dan daha çok etkilenecek

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com Youtube stüdyosunda Yeniay'ın burçlara etkisini anlattı.

"LİDERLER, SANATÇILAR, SAHNEDEKİ İNSANLARLA İLGİLİ OLAYLAR ÖN PLANDA OLACAK"

4 Ağustos 14:12'de Aslan burcunun 12. derece 33. dakikasında gerçekleşecek olan Yeniay tutulmasının etkilerini anlatan Astrolog Aysun Koç, "Yeniay, İstanbul'a göre açılan haritanın 9. evinde gerçekleşiyor. Aslan burcu zaten yeniay ile birlikte iki haftalık dönem içerisinde, öncelikle liderlerle, sanatçılarla, sahnedeki insanlarla ilgili olayların ön planda olacağını gösteriyor. Yeniay birtakım şeyleri başlatma enerjisi taşıdığı için de bu anlamda önemli." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda bağırsak enfeksiyonlarının da gün yüzüne çıkabileceğini belirten astrolog, balık zehirlenmeleriyle ilgili risklerin de yükselebileceği iki haftalık bir dönemi işaret etti.

"ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER YAPMAK İÇİN UYGUN BİR AY DEĞİL"

Herkesin normalden daha temkinli ve dikkatli olmasını öneren astrolog Aysun Koç, 4 burç için de uyarıda bulundu. "Yeniay'dan en çok etki alacak burçlar Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burcunun ikinci on gününde doğanlar olacak, daha şanslı etki alacak olanlar ise Yay ve Koç burçları olacak. Toplamda bir ay, anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak için uygun bir zaman değil." dedi.