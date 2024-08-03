Üye Girişi
Haberler

Astrolog Aysun Koç: Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçları Yeniay'dan daha çok etkilenecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astrolog Aysun Koç, 4 Ağustos'ta gerçekleşecek Yeniay'ın burçlara etkilerini anlattı. Bu süreçte liderler, sanatçılar ve sahnedeki kişilerle ilgili olayların ön plana çıkacağını belirtti. Bağırsak enfeksiyonları ve balık zehirlenmeleri riskinin artabileceği söyleyen astrolog, Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca bu dönemin anlaşma ve sözleşme yapmak için uygun olmadığını söyledi.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com Youtube stüdyosunda Yeniay'ın burçlara etkisini anlattı.

"LİDERLER, SANATÇILAR, SAHNEDEKİ İNSANLARLA İLGİLİ OLAYLAR ÖN PLANDA OLACAK"

4 Ağustos 14:12'de Aslan burcunun 12. derece 33. dakikasında gerçekleşecek olan Yeniay tutulmasının etkilerini anlatan Astrolog Aysun Koç, "Yeniay, İstanbul'a göre açılan haritanın 9. evinde gerçekleşiyor. Aslan burcu zaten yeniay ile birlikte iki haftalık dönem içerisinde, öncelikle liderlerle, sanatçılarla, sahnedeki insanlarla ilgili olayların ön planda olacağını gösteriyor. Yeniay birtakım şeyleri başlatma enerjisi taşıdığı için de bu anlamda önemli." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda bağırsak enfeksiyonlarının da gün yüzüne çıkabileceğini belirten astrolog, balık zehirlenmeleriyle ilgili risklerin de yükselebileceği iki haftalık bir dönemi işaret etti.

Yeniay'da bu 4 burç dikkatli olmalı!

"ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER YAPMAK İÇİN UYGUN BİR AY DEĞİL"

Herkesin normalden daha temkinli ve dikkatli olmasını öneren astrolog Aysun Koç, 4 burç için de uyarıda bulundu. "Yeniay'dan en çok etki alacak burçlar Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burcunun ikinci on gününde doğanlar olacak, daha şanslı etki alacak olanlar ise Yay ve Koç burçları olacak. Toplamda bir ay, anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak için uygun bir zaman değil." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Aysun Koç Astroloji Yeniay Yeniay Astroloji Sağlık Yaşam Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title