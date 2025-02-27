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Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

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Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarına "ay yıldız" görseli yansıtıldı. Yeni trafik ışıklarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ay yıldız görseli yansıttı.

Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi'nde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışık yandığında "ay-yıldız" silueti ortaya çıkıyor.

Türk bayrağının yansıtıldığı trafik ışıkları, Anıtkabir çevresine görsel olarak da anlam katıyor.

Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler
Kaynak: AA / Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Normal kırmızı ışık bile yazın gündüz saatlerinde parlak ışıktan görülmeyebiliyor iken, bayrak görselli yarısı kırmızı yanacak bir ışığın görülmesi hepten zorlaşabilir, kazaya sebep verebilir. Bunun dışında tabii ki çok hoş.

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bir ara trafik ışıklarında saniye-zaman göstergesi vardı ve çok işe yarıyor du, daha sonra kaldırıldı. Mümkünse tekrar konulması çok iyi olur. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kamal ın resmini koysaydınız oldu olacak..

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Haber YorumlarıHerif:

Trafik lambasının numarası bile özel yakışır 61

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Harika olmuş, heryerde yapılsa keşke

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Her cuma'da atatürke de dua edin diye anırıp yaptığını da tiktoka atanlar bir kere de anıtkabirde Yasini Şerif okuma etkinliği düzenleyin, anıtkabire gelenlere lokma dağıtın görelim samimiyetsiz provakatörler. Gerçi hiçbiri sübhaneke bile okuyamazlar da maksat camide insanları huzursuz etmek işte..

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Haber Yorumlarıhzmgr949fw:

süper olmuş Türkiye nin Her il ve ilçelerine harika olur

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Haber Yorumlarıibrahim sarı:

Mansur yavaş 1-0 öne geçti

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Haber YorumlarıFuat E:

iyi halt yemişler

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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Saçmalığa bak şov yapmak uğruna trafiği riske atıyorlar

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