Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk icraatları! Yerliye döndü

Görev süresi dolan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftülüğü görevini yürüten Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi. Arpaguş'un göreve başlar başlamaz aldığı kararlar kurum içinde ve kamuoyunda dikkat çekti.

MERCEDES'LER GARAJA ÇEKİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Arpaguş makam araçlarında değişikliğe gitti. Önceki dönemde kullanılan 3 Mercedes binek otomobil ve 1 VIP Mercedes'in yerine, Ali Erbaş döneminde garaja çekilen TOGG ve Passat yeniden kullanılmaya başlandı.

KORUMA SAYISI AZALTILDI

Yeni başkan ayrıca, geçmişte altı olan koruma sayısını da ikiye düşürdü. Alınan bu kararın hem kurum içinde hem de kamuoyunda olumlu karşılandığı öğrenildi.

"KAMUOYU HASSASİYETİNE SAHİP BİR EKİP BEKLENİYOR"

Diyanet çalışanları, Arpaguş'un tutumunu memnuniyetle karşıladı. Çalışanların görüşü şu şekilde aktarıldı:

"Yeni başkan güven ortamı oluşturacak. Kamuoyunda da olumlu bir hava var. Kurum son yıllarda çok yıprandı, kamuoyu hassasiyetine sahip bir ekibin kurulmasını bekliyoruz."