Yay Burcunda 20° Dolunay: Dürüstlüğün, kaderin ve dönüşümün kapılarını aralıyor

Aysun Koç, "Yalanlar, dolanlar hepsi açığa çıkacak; dürüst olan kazanacak" diyerek, Atria sabit yıldızı etkisi altındaki Dolunay'ın özellikle mahkeme, eğitim ve yabancı işlerle ilgili süreçlerde belirleyici rol oynayacağını ve 4. evde oluşu nedeniyle aile, toprak ve yerleşim konularında da köklü netleşmeler getireceğini vurguladı.

DÜRÜST OLAN KAZANIR

Atria sabit yıldızının dürüstlük titreşimleri, hukuki ve eğitimsel süreçlerde haklı tarafın lehine sonuçlar doğuruyor. Astrolog Aysun Koç'a göre;

Koç & Yükselen Koç: Bir davanız var ise ve haklıysanız, istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Eğitim ve yurtdışı başvuruları muhtemelen sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacak.

Başak & Yükselen Başak: Aile, emlak ve yerleşim kararlarında belirsizlikler netleşiyor; taşınma veya dekorasyon planlarınız hız kazanıyor.

Yay & Yükselen Yay: Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor; sizi yoran konulardan arınma ve yeni kararlar alma fırsatı sunuyor.

KAÇINILMAZ VE KADERSEL DÖNÜŞÜM

Karmik kros yapısı, geçmişten gelen döngüleri zorlayıcı ancak dönüştürücü bir şekilde hayatınıza taşırken, bu süreç kaçınılmaz ve anlamlı.

Balık & Yükselen Balık: Kadersel olaylar bu dönemde öne çıkıyor; bir yıllık vadeli hedeflerinizde önemli dönemeçler yaşayabilirsiniz.

Oğlak & Yükselen Oğlak: Arkada dönen gizli işlerin ortaya çıkışı, geçmiş muhasebesi yapma ihtiyacı; ruhsal pratikler sizi destekleyecek.

Yengeç & Yükselen Yengeç: Evcil hayvanınızın veya evle ilgili sağlık/iş belirsizlikleri netleşecek. Bu süreçte sabırlı olmak önemli.

TOPLUMSAL VE EKONOMİK SARSINTILAR